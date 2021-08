En Panamá se han aplicado más de 3 millones 290 mil dosis de vacunas anticovid

El Minsa recordó a la población que la variante Delta del SARS CoV-2 afecta más a personas no vacunadas y hasta el último reporte emitido por el Departamento de Epidemiología, más del 93% de los pacientes fallecidos no contaban con ninguna dosis de la vacuna anticovid. Un 0.7% que tenía las dos dosis se complicó al padecer alguna enfermedad grave.

