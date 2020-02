En Panamá hay una fuerte influencia de los edificios de Miami

A mí me conocen en el medio en que me muevo… Me dedico al derecho de la construcción y project management.

La presidenta de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, Magda Bernard, opina que no hay razón para que haya discordia entre una obra y el ambiente, pero considera “excelente” el trabajo de arquitectos conocidos por no ser amigables con el entorno.

You May Also Like