‘En ningún otro país pasa lo que pasa aquí’: Sebastián Paniza

¿En qué país del mundo un diputado y un alcalde deciden demoler caserones históricos protegidos por ley, como lo hicieron Alex Lee y Bolota Salazar en Colón?

En ningún otro país pasa lo que pasa aquí. Las propias autoridades infringen las leyes sin ninguna consecuencia. No entienden que son empleados públicos y trabajan para nosotros.

Tenemos leyes que dan cárcel hasta por siete años a quien destruya patrimonio. ¿Qué es la ley en Panamá?

Depende quién la infrinja y el amiguismo que haya de por medio.

¿Cómo se benefician Alex Lee y Bolota Salazar con esas demoliciones?

Un proyecto con el que seguramente se van a beneficiar económicamente. Todo es “qué hay pa’ mí” y “vamos pa’ lante”.

Dice Salazar que Pedro Prestán nunca vivió en ese caserón, porque él nunca lo vio ahí. Contéstele, por favor.

¿Cómo lo iba a ver si él no había ni nacido? Y no creo que lea mucho el señor.

Y ahora él quiere cambiar la ley para poder tumbar más casas: ¿anarquía?

100%. Se dibuja como un gran negocio.

¿Qué le diría a él si lo tuviera al frente?

No quisiera tenerlo al frente. Esa gente no entiende de valores patrimoniales: solo entienden de dinero y cuánto les toca.

Y a Alex Lee, ¿qué le diría?

Otro que no entiende, aun cuando tiene la Gobernación al frente como ejemplo de lo que sí debe ser.

¿Quién más defiende el patrimonio en Panamá, fuera de usted?

Se supone que la Dirección de Patrimonio Histórico, pero eso hace rato dejó de cumplir su rol. Y yo sé que una golondrina no hace verano, pero a mí no me importa.

¿Cuál es el rol hoy día de Patrimonio?

Eso quiero yo saber, estoy muy confundido. Han desmembrado esa dirección.

¿Por qué los colonenses no cuidan su Casco Antiguo como sí lo hacen los que viven en el Casco de Panamá?

Porque no les importa. Mira la fuente que hay en el parque de la concha acústica. La restauraron, quedó linda… y la destruyeron. Y mira el ejemplo que ponen sus autoridades y no dicen nada. Los colonenses que hubieran podido interesarse en estos temas se fueron de ahí.

Pero pudieran elevar su voz desde Panamá, como lo hace usted… ¿Dónde están esos colonenses que se jactan de ser C3 cuando triunfa un Saladino?

Eso es verdad. Ya no les interesa Colón.

Casa Wilcox. ¿Hubo alguna vez interés real en restaurarla?

Al inicio sí. Pero como los fondos cogieron para otro lado, decidieron que era más fácil demolerla. No hicieron nada por protegerla, para poder alimentar el deterioro y la teoría de que había que demolerla. Y ese cuento de que la estructura está mal es mentira. Todo eso se repara.

¿Para dónde cogieron esos fondos?

Eso quiero saber. Otro caso sin resolver.

Portobelo. ¿Qué se hace, aparte de cortar la hierba?

Ahí hay falta de voluntad, desidia, cuento. No hay intención. Pasan los años y no hacen nada. Yo juraba que este año nos iban a quitar la declaratoria de Patrimonio Mundial. Con el supuesto desarrollo que van a hacer, aguantaron que nos sacaran de la lista. A ver si ahora sí.

¿Cuánto les importan las rutas coloniales al Ministerio de Cultura?

Yo me pregunto si saben qué y cuáles son… y lo que significaría la recuperación y mantenimiento de esas rutas. Por favor… no han tenido la capacidad de mantener ni lo más básico.

¿Qué valor tiene el patrimonio histórico, del 1 al 10, para el gobierno?

Para no ser muy pesimista, 5. Pero quisiera saber qué significa patrimonio para el gobierno. El histórico, no el económico.

Califique a los directores de Patrimonio de los últimos gobiernos.

Han dado un paso para atrás en cada gobierno. Como la gran cosota, van a cortar hierba en un cementerio.

¿Mejoró Patrimonio Histórico, ahora que tenemos ministerio?

No. Hay que elevar a autoridad la Dirección de Patrimonio Histórico.

Viendo cómo elevaron a ministerio Cultura y Ambiente, ¿cree que esa sea la solución?

Sí, podría controlar más las cosas.

¿Para qué sirve la nueva dirección de investigación de Cultura, si no evita la demolición del patrimonio?

Eso quisiera saber. Si eso fuera una autoridad, quizá les hicieran caso…

¿Qué hicieron ellos con la demolición de las casonas en Colón?

Nada, ni se pronunciaron. Y el ministro de Cultura tampoco.

¿Para qué sirve la cinta costera 3, $800 millones después?

Para pasear y hacer ejercicios. Eso no era necesario y estaba programado para que fuera un túnel que no desvirtuaba el centro histórico, pero así no iba a ser tanto negocio para las autoridades…

¿Qué piensa de la solicitud a Unesco para declarar el Camino de Cruces como patrimonio de la humanidad?

Sueños de opio. La presentaron para que no nos quitaran el estatus de patrimonio mundial. No pudieron mantener los fuertes de Portobelo y San Lorenzo… ¿cómo esperan recuperar caminos?

‘El patrimonio no genera desarrollo’. ¿Qué dice de eso?

Claro que genera. ¿Sabes la plata que podríamos hacer si desarrollaran bien las facilidades para visitar los centros restaurados? Ahora no da plata porque todo lo tienen destrampado.

¿Los arquitectos pegados al poder buscan que los edificios patrimoniales se transformen en rascacielos?

No me extraña. Hay muchos inescrupulosos que creen que destruyendo el patrimonio hacen edificios más rentables.

¿Cuándo veremos las consecuencias de la aprobación del inconsulto plan de ordenamiento territorial, que permite transformar suelo sin plan y aprobar por excepción proyectos en áreas revertidas y la cuenca del Canal?

Sin duda el resultado será desastroso.

Cuarto puente. ¿Por arriba, por abajo o por ningún lado?

No sé si creerles ese cuento que están pegando. Eso estaba listo para comenzar y, como todo, lo desconocieron. Ojalá que se haga realidad, pero lo dudo.

Línea 3 del Metro. ¿Alcanzará a verla?

Ojalá, pero… es increíble cómo piensan tan poco en los que viven fuera de la ciudad y pasan horas en el tranque.

Si volviera a dirigir Patrimonio, ¿volvería a negarse a firmar los planos para la construcción de la Cancillería?

Sí. Todas esas oficinas públicas que hay en el Casco Antiguo deberían salir de ahí. Ese movimiento de tráfico, los basureros enormes y repletos, los choferes invadiendo aceras… Es contraproducente para el turismo y para los residentes.

¿Cuántas multas se han pagado por violar las normas de patrimonio?

Se ponen muchas, pero siéntate a esperar que las paguen.

Caos urbano: ¿es más responsabilidad de los promotores o los funcionarios?

De todos por igual.

¿Cómo va su investigación por haber sido supuesto testaferro en el caso Odebrecht?

Ahí no hay nada que me involucre a mí. Yo he estado siempre en contra de Odebrecht, además.

¿Cómo explica haber aparecido como dignatario de dos sociedades?

Eso está en manos de los abogados. No hay nada pecaminoso.

¿El país sufriría más si se cierra la Asamblea o el Ministerio de Cultura?

Debería sufrir más si se cierra el ministerio de Cultura. Pero ellos no han entendido el papel tan importante que tienen.

¿Qué falta en el Casco Antiguo?

Control de ruidos, tráfico vehicular, oficinas públicas y disposición de la basura.

¿Satisfecho con los estacionamientos?

Si no estuvieran apropiados por los ministerios, estuviera bien.

SPI, ¿los dueños del Casco Antiguo?

Sí. Desde que pusieron las puertas negras dizque por seguridad. Ve a ver si en el palacio presidencial en París, donde todo el mundo camina, han puesto puertas. Ningún centro histórico tiene eso.

¿Por qué no hay control del ruido, aún con tantos policías parados al frente de las fiestas?

Eso quisiera saber. No entiendo.

¿Por qué se construyó sobre el mar en el antiguo Club de Tropas?

Esa propiedad debió regresar al Estado por ser fondo de mar, pero a nadie del gobierno se le ocurrió solicitarlo. Otro ejemplo de desconocimiento y desidia.

¿Qué lo haría mudarse del Casco?

Yo salgo de aquí en el ataúd. No me voy ni de aquí ni de Panamá. Lo fácil es huir.

¿Qué pasa con el Teatro Nacional, que aún no lo traspasan al patronato?

Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Otra vez, el Ministerio de Cultura incumpliendo la ley.

En este país, ¿qué se planifica?

De lo que se debería, nada.

Ingeniero municipal. Al servicio de…

Debería ser al servicio de los que pagamos los impuestos… pero no sé.

¿Miviot cumple con el ordenamiento territorial que dice su nombre?

En la teoría sí… Pero, ¿y en la práctica?

Gobiernos locales, ¿qué hacen?

Politiquería y desconocer la ley.

¿Por qué se ha reelegido tantas veces el escandaloso representante de Casco Antiguo, Mario Kennedy?

Porque no es la gente del Casco Antiguo la que vota por él.

Un consejo para el alcalde Fábrega. ¿O ya para qué?

Ya pa’ qué. Pero prioridades.

Carlos Aguilar es…

Un improvisado.

¿Cómo será recordado Nito Cortizo?

Un desastre.

Y, ¿Gerardo Solís?

Como un facilitador.

¿A quién escucha Cortizo?

No tengo la menor idea, pero le están haciendo mucho daño. ¿Quién le aconseja rofear a la gente? ¿Eso qué es?

Martinelli. ¿Qué le viene a la mente?

Un tipo sin escrúpulos.

Zulay Rodríguez.

Cero credibilidad.

José Gabriel Carrizo.

Aprovechado.

¿Con qué personaje de la política actual se identifica?

Con ninguno. Son unos oportunistas.

El político que más aversión le causa.

Todos. Es uno más impresentable que el otro.

Adjetivo que define la ciudad.

Caótica.

Las críticas para el gobierno son…

Ruido. Les entra por un oído y les sale por el otro.





