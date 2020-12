“En ningún momento el jugador estuvo desatendido”

4. El martes al mediodía, el Club y el agente del jugador rompen las negociaciones y se emplazan a seguir hablando. Ante la situación generada por esta ruptura de las negociaciones, y al no estar bajo la disciplina del equipo en este partido , se decide que el jugador no vuelva con el grupo. El jugador no estuvo desatendido en ningún caso y se le dieron todas las facilidades -noche de hotel, billete de vuelo regular y toda la documentación pertinente- para poder viajar y volver a Barcelona el día siguiente.

You May Also Like