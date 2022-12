“En Navidad hay muchos reclamos de marketing que nos hacen realizar compras emocionales”

Mapi Amela (Morella-Castellón, 1980) es experta en economía doméstica, fundadora de Ahorradoras.com y escritora del libro Ahorradoras: 101 trucos para ahorrar ¡Y vivir mejor que nunca! (Editorial Grijalbo, 2015). Emprendedora digital desde 2009 y madre de una niña, Mapi ha conseguido reunir a una comunidad dispuesta a seguir sus consejos para gestionar su dinero. “Las personas necesitaban ahorrar y yo podía ayudarles, guiarles e inspirarles”, indica a 20minutos.

Ahorradoras.com ya lleva más de 880.000 personas registradas. ¿Qué te llevó a crear este proyecto?Quería compartir todo aquello que me funcionaba a mí en casa y por lo que mis conocidos me preguntaban a menudo. Veían que encontraba chollos y aprovechaba recursos que me permitían llegar a fin de mes y ahorrar y que, después, parte de esos ahorros los invertía. Eran conocimientos que yo había adquirido de mis padres y me resultaba algo natural, pero percibía que no todo el mundo los tenía. Así que, en la anterior crisis, decidí lanzarme de lleno a crear proyectos online y acabé dedicando todo mi tiempo y energía a Ahorradoras.com.



Muchas personas creen que son incapaces de ahorrar, que por más que lo intentan no lo consiguen. ¿Qué es lo fundamental para poder hacerlo?

Es crucial la planificación. Poner sobre papel de manera detallada los gastos e ingresos previstos y con esa información tomar decisiones es muy importante, pero pocas personas lo hacen. Sin datos no podemos atajar el problema de no poder llegar a final de mes. Algo tan simple como un papel, un boli, unas fórmulas fáciles y una calculadora te pueden cambiar la vida. Por ello, apostamos por crear un planificador anual para organizarse de forma sencilla y efectiva llevando un registro de gastos, pero sin dejar de lado los sueños, ya que, si no, esos sueños se quedan pendientes y ponemos todo lo demás por delante de nuestros objetivos.



Es importante entender el ahorro no como escasez o renuncia, sino como un paso hacia la libertad”

¿Por qué crees que hay personas que no llevan a cabo esos sencillos pasos?El problema es que no nos suelen enseñar a manejar las finanzas. Es el momento en el que te encuentras en una situación complicada cuando echas la vista atrás y te das cuenta de la importancia de planificar. La clave está en poner el foco sobre nuestras finanzas, observar nuestros gastos e ingresos de cerca y valorar si podemos reducirlos o eliminarlos. También es importante entender el ahorro no como escasez o renuncia, sino como un paso hacia la libertad. El ahorro son posibilidades, disponer de dinero en la cuenta nos evita tomar malas decisiones financieras en el futuro.





¿Dirías que todo el mundo debería ahorrar, aunque alguien crea que no lo necesite? Desde luego que sí. Hay que tener un colchón de emergencia que salga a rescatarnos y nos dé tranquilidad cuando, por cosas de la vida, surja un imprevisto: se rompa la nevera, el coche se averíe, nos quedemos sin trabajo, padezcamos algún problema de salud que requiera de un tratamiento especial… Ese ahorro nos ayudará a dormir mejor por las noches o, al menos, si no dormimos no será por problemas financieros. Muchas personas caen en la rueda de los créditos rápidos para solucionar esa situación, pero terminan pagando intereses desorbitados que hacen que cada vez sea más difícil sacar a flote sus finanzas.



En este sentido, ¿de cuánto debería ser ese colchón?El colchón de emergencia suele ser de seis meses nuestros gastos fijos. Es decir, si tus gastos fijos son de 1.000€ al mes, debería ser de 6.000€. A priori puede parecer mucho, pero la clave está en empezar a aportar cada mes una cantidad de manera continuada para que, con el tiempo, tengas ese colchón creado. Entonces podrás ir a por el siguiente objetivo. Constancia y disciplina son la receta mágica.

¿Cuál sería el primer paso para empezar a gestionar la economía doméstica?Hacer un inventario de nuestras finanzas, dedicar un par de horas a consultar saldos bancarios y pasarlo a papel o a una hoja de cálculo. Anotar cuánto tengo, cuánto debo, cuáles son mis gastos recurrentes mensuales y cuáles los no recurrentes de los próximos 12 meses (una boda, un cumpleaños, el seguro…) con el fin de dividir todo eso e ir separando cada mes una parte proporcional que sirva solo para esos gastos. En esto se basa el planificador del método Ahorradoras, así cualquier persona puede ponerse al frente de sus finanzas desde cero y sin tener conocimientos de economía.







¿Hay alguna estrategia de ahorro que sea muy sencilla pero que, en cambio, mucha gente desconozca o no la aplique?El redondeo es una buena técnica. Se trata de ahorrar, de manera manual (en efectivo) o mediante la app del banco, en cada compra que hagas hasta el siguiente número entero. Por ejemplo, compras un kilo de zanahorias y te cuesta 0,75€, automáticamente el resto hasta el euro se aparta y se va ahorrando. Otras personas usan el reto de los 2€, poniendo en un recipiente todas estas monedas que pasan por sus manos.



Y un mayor ahorro, ¿cómo lo podemos hacer?El mayor ahorro viene con el uso de recursos en el supermercado. Al fin y al cabo es donde se nos va gran parte de nuestro presupuesto mensual y de donde, por más que quisiéramos, no podemos escapar. Así que podemos ahorrar más de un 30% de la cesta de la compra usando las tarjetas de fidelización, los cupones descuento, los ‘pruébalo gratis’ con los que te reembolsan lo que has pagado, comprando productos con fecha de caducidad próxima…

Para las comidas navideñas, se puede cambiar el menú con otro tipo de ingredientes que se salgan de lo tradicional

En las fechas navideñas solemos tener más gastos de lo habitual, ¿cómo nos podemos preparar para hacer frente a esta situación? Además de llevar un registro de gastos y dividir nuestro presupuesto en partidas como regalos y alimentación para no salirnos de lo que podemos permitirnos, una de las claves es comprar con antelación. Así evitamos las compras por impulso de última hora. En Navidad encontramos muchos reclamos de marketing que nos hacen realizar compras emocionales, por lo que la mejor forma de ahorrar es pagar en efectivo y, si no es posible, con tarjeta de débito.



¿Qué se puede hacer para que los regalos salgan más económicos?Una buena forma de ahorrar dinero es hacer el amigo invisible. En una familia de 10 personas todos tendrán su regalo sin que tengas que comprar 9 cosas distintas. También se puede comprar con antelación o aprovechar promociones con las que acumulas saldo para futuras compras. Si se va a comprar ropa, una buena idea es adquirir un bono regalo que se pueda canjear en enero para así aprovechar las rebajas, así con lo que costaba una prenda se puede comprar dos. Otra opción es regalar experiencias o realizar nuestros propios regalos manualmente, ya que pueden salir más económicos y serán especiales y únicos.

En cuanto a las cenas y comidas navideñas, ¿cómo podemos esquivar el subidón de los precios de los alimentos?

Comprar antes de que la demanda suba, usar cupones y adquirir marca blanca, repartir presupuesto y trabajo aportando cada uno un plato o, incluso, plantearse cambiar el menú con otro tipo de ingredientes que se salgan de lo tradicional. Podemos cambiar el besugo por otros pescados de la misma familia pero más baratos, como la urta o el sargo. Asimismo, no todo el marisco es igual de caro, los mejillones son mucho más baratos, por ejemplo, y a la vinagreta ¡están riquísimos! Otro truco es, en lugar de comprar pavo, elaborar recetas sabrosas y originales con pollo, mucho más barato.







En Navidad he visto algunos ‘tickets’ en los que más de la mitad del total correspondía a bebidas alcohólicas”

Y si vamos a comer o a cenar fuera, ¿hay alguna técnica para no acabar gastándonos más de la cuenta?Si salimos fuera, para mí la modalidad en que cada uno se paga lo suyo es la más justa, se puede acordar un menú cerrado y lo que salga de ahí se lo paga cada uno. De esta manera podemos llevar un mayor control de nuestro dinero y evitamos no poder salir otro día porque se nos ha ido todo en la primera comida navideña en la que, tal vez, no habíamos pedido alcohol ni postre pero sí terminamos pagando el de los demás.

¿Consideras que existe algún gasto comúnmente aceptado y que sea “innecesario” en las Navidades?El alcohol puede tener un peso excesivo en el presupuesto. Un buen vino, un poco de licor o cava puede estar bien, pero he visto algunos tickets en los que más de la mitad del total correspondía a bebidas alcohólicas. Por otra parte, también hay tendencia a comprar juguetes en exceso, tantos que los niños y las niñas no los llegan a valorar. Hay que dejar espacio a regalar experiencias que pueden ser inolvidables y algo de dinero para que, desde la infancia, comiencen a aprender a gestionarlo.