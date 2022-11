“En mis libros hay un puntito de culebrón porque en la vida también lo hay”

Licenciada en Filología Inglesa y profesora titular de escuela universitaria, Luz Gabás (Monzón, 1968) empezó a escribir en Benasque, localidad de la que fue alcaldesa, y logró un gran éxito con su debut, Palmeras en la nieve. Hoy, ha publicado ya cinco libros y sigue inventando historias desde el Pirineo, donde sigue teniendo fijada su residencia. La última de ellas, Lejos de Luisiana, ha logrado alzarse con el Premio Planeta y fue presentada este martes en un acto con el presidente de la editorial, José Creuheras, y la periodista Sonsoles Ónega.

¿Por qué su libro es el mejor del Planeta?Porque estando ambientado el siglo XVIII, habla mucho de la sociedad actual y de nuestros sentimientos.

En su discurso de agradecimiento del premio hizo suyas las palabras de uno de sus personajes: «No pidas una vida fácil, sino fuerzas para soportar una difícil». ¿Lo dice por propia experiencia?Sí. En cuanto a la Luz persona, nos vamos haciendo mayores, y sabemos de qué va la vida. Y como sociedad, estamos viviendo momentos complicados.

¿Quién sufre más en sus escritos: sus personajes o usted dándoles forma?Sin ninguna duda, yo. Esta novela ha sido todo un reto, porque he viajado al corazón de Estados Unidos y describo indios, mestizos, mulatos, alemanes, franceses… y en ese contexto he inventado una historia de amor.

¿Cuándo se le encendió la luz para escribir ‘Lejos de Luisiana’?Cuando al preparar un relato sobre el papel de España en la independencia de EEUU, me encontré el periodo de 40 años en los que España estuvo en Luisiana y empecé a tirar del hilo. Y me topé con una leyenda kaskaskia sobre un indio nativo americano que se enamora de la hija de un comerciante francés. Huyen, los pillan, atan al indio al tronco y lo lanzan río abajo. Y lo rescaté para empezar a escribir.

Ante la duda, en un libro tiene que haber más imaginación que historia

Mezcla en sus libros historia e historias. ¿Cuál es la proporción exacta para que la receta salga rica?Debería ser el 50%. Pero al final hay un poquito más de imaginación. Ante la duda, siempre más literatura y menos historia.

Vivir en una de sus novelas, ¿es morir de amor?¡No todos los personajes! A mí en esta novela me gusta mucho el padre de la protagonista, un comerciante que tiene muy claro lo que es la vida. Y su mujer también. En el libro hay amor romántico, pero también amor a la tierra, amor entre hermanas y amor al sentido del deber y la responsabilidad. Pero si quieres ser protagonista de mis novelas tienes que tener muchas dudas.

Entonces, ¿lo suyo es más amar en tiempos revueltos?Sí. Siempre hay un punto de culebrón porque la vida tiene un puntito de culebrón.

Gabás, feliz ante una reproducción del libro que le ha hecho merecedora del premio. JOSÉ GONZÁLEZ

Vuelve a fijarse en el pasado colonial español… en un momento en el que EEUU hay mucha contestación a este periodo.Yo soy curiosa. Me gusta saber qué pasó y no juzgar el pasado con los ojos de ahora. El pasado requiere de una mirada reflexiva y no restaurativa, en palabras de Svetlana Boym.

Y el presente, ¿no le inspira nada?Si escribiera del presente me saldría demasiado reflexivo. Y va bien el distanciamiento para convertirlo en novela.

Su vida también es un poco de novela: una alcaldesa que llega a triunfar en la literatura.¡Hay más políticos escritores! Me viene ahora a la mente mi amigo Pepe Calvo Poyato, autor de maravillosas novelas históricas. A la gente le llama la atención, pero yo fui alcaldesa cuatro años, fue algo muy concreto. En el siglo XIX había más políticos escritores, antes estaba más relacionado. Ojalá hubiera hoy más reflexión y menos agresividad en la política.

En política… ¿también hay más de un personaje de cuento?Hay muchos perfiles, pero como en todo en la vida.





Usted ya sabe lo que es vender medio millón de novelas. Con el tiempo, ¿lleva mejor las expectativas o la presión es mayor?Realmente, el escritor lo que hace es escribir. Y estar en su casa preparando el siguiente proyecto. Nada más. Todo lo demás sucede en una empresa que está en Madrid o Barcelona.

Y usted no vive allí. Sigue teniendo su hogar en un precioso valle del Pirineo aragonés.Hoy se puede vivir en la montaña y mantener una carrera con las nuevas tecnologías. Pero también viajo mucho, que te abre la mente, te hace reflexionar, conoces a gente… De todas formas, yo necesito el contacto con la naturaleza. Benasque y Cerler son mi casa. Y lo van a seguir siendo.

Pues ‘Lejos de Luisiana’ le va a tener lejos de Benasque. Le espera una gira que ni los Rolling.Sé que hay un mes que estaré fuera. Pero el resto de la promoción se parece a la de otras novelas que he hecho. No me asusta. Lo voy a disfrutar.

He plantado palmeras en la nieve, pero… ¡mala vida han llevado!

Tras el ‘boom’ de su primera novela no tenía claro seguir escribiendo. ¡Menos mal que lo hizo!Entonces no sabía bien qué iba a hacer. Lo de ‘Palmeras’ fue tan sorprendente… Entonces estaba muy ocupada con la alcaldía y muy cansada. Pero en cuanto hay una historia en la cabeza, el escritor tiene que sacarla. Si no, te obsesionas.

Mario Casas y Adriana Ugarte protagonizaron la adaptación de su primer éxito, ‘Palmeras en la nieve’. ¿Visualiza ya una película de esta nueva novela?Sí, pero porque yo visualizo todas las novelas que veo. Somos hijos de nuestra época, vimos mucho cine clásico, de plano-contraplano… Hala, hacer una peli de este libro… no depende de mí.

¿Ya ha plantado alguna palmera en la nieve?Sí, planté.

¿Y se conserva?Mala vida han llevado. La primera no me sobrevivió. Y las demás… son simbólicas. Es que el clima del Pirineo no es para palmeras.