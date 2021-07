“En mi cabeza sólo estaba que entrase como fuese”

Cuando Ibai le preguntó sobre las comparaciones que se hacen entre él y Pedri , Iniesta quiso quitar presión al joven del FC Barcelona . “Nunca me han gustado las comparaciones. Es inevitable, pero lo importante es que él siga haciendo lo que hace. Sale al campo y le ves que disfruta, que no le cuesta hacer las cosas, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento . Como dijo el míster, hacer eso con 18 años es muy difícil “, admitió el jugador del Kobe.

“Lo que más me impacta es la puntualidad que tienen aquí” , continuó relatando Iniesta. “ Y la paciencia. En paciencia, aquí te ganan . Al final lo aprendes y sabes que hay que hacerlo fácil y sencillo y te acabas adaptando. Si no te adaptas y no convives con lo que es el día a día aquí lo pasas mal”.

