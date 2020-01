En menos de 24 horas dos personas mueren ahogadas en Veraguas

No me gusta ser portador de malas noticias, pero debemos informar que un menor de 10 años, perdió la vida esta tarde, tras caer al río San Juan de Calobre en Veraguas. Mis condolencias a sus familiares pic.twitter.com/3u8Qmu9iUh Carlos A. Rumbo Pérez (@CarlosRumbo11) January 12, 2020

