En memoria del Dr. Máximo Carrizo Villareal

Al finalizar el año 2007 en el cual Máximo Carrizo Villareal (q.e.p.d.) hubiera cumplido su centenario (100 años) de nacimiento no he podido detener mis deseos de expresar mis sentimientos acerca de la felicidad que me proporcionó Max durante todos los años de matrimonio en que nuestros corazones marcharon al unísono en pensamientos, sentimientos y emociones que, ni el tiempo, ni la ausencia han podido borrar.

