En memoria de la vida y el legado del Dr. Luis Felipe Bernett Orozco

Su hija, Gladys N. Bernett, también nacida prematura, recuerda que “de adolescente, los fines de semana, mi padre me invitaba a “hacer la ronda de pacientes” con él, a veces en los hospitales, pero muchas veces visitábamos a los bebés en sus propias casas, muchas de ellas en comunidades vulnerables, donde la compensación por la visita era sólo una sonrisa de alivio o un tamal casero”. Durante la crisis económica del país a finales de los años 80, uno de sus pacientes, que había perdido su empleo, recuerda que el Dr. Bernett les dijo “no dejen de traerme los gemelos (bebés) a la clínica… no se preocupen por el dinero, ya lo arreglaremos después”.

