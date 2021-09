En memoria de Irving Ramón Guillén Batista

Conoció a su eterno amor, Leslie, una tarde de agosto de 1983. Su amor fue tan grande que se casaron 2 meses después un 5 de octubre. Juntos formaron un hogar lleno de mucho amor donde nunca faltaron las risas ni las aventuras. Los que tuvieron la dicha de conocer a Irving saben que no sólo se caracterizaba por ser inteligente, trabajador y disciplinado, sino que también fue un hombre muy generoso, sensible e incondicional con las personas que amaba. Vivió una vida plena y lo que más lo hacía sentirse feliz y orgulloso fue saber que su mayor legado son sus hijas Priscila, Aida Alexandra, y Maria Fernanda, y sus nietas Victoria Federica y Emilia Alexandra.

