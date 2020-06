En medio de un récord de contagios, el gobernador de Florida insiste en que la situación de los hospitales es buena

La Asociación Médica de Florida (FMA por sus siglas en inglés), el grupo medico con mayor influencia política en Florida, no participó de la rueda de prensa de hoy pero envió en paralelo un comunicado a los medios. Allí, están presionando a los gobiernos locales para que exijan el uso de máscaras. “La ciencia es clara. Los individuos, incluso los asintomáticos, pueden enviar particulas de aerosol mientras respiran y hablan. No utilizar tapabocas aumenta el riesgo de contagio”, indica el comunicado firmado por Ronald Gliffer, Presidente de la FMA.

A nivel estatal no hay una exigencia de utilizar máscaras, aunque algunos condados sí los han impuesto. Lo que sí se exige en todo el estado es mantener la distancia social. Miami-Dade ha anunciado esta semana que comenzará a penar a los comerciantes que no cumplan con las nuevas reglas, inclusive con la clausura de los locales. Por el momento no se ha registrado ningún cierre.

