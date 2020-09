En medio de polémica el ‘remix’ de ‘Relación’ es #1 en chart de Billboard

Rosalía no ha hecho ningún comentario al respecto, pero Sech sí, alegando que ya estamos en otros tiempos: “2020 y mucha gente todavía no entiende cosas. Lo siento, pero ahora todo cambió. Sinceramente estamos en otros tiempos, totalmente distintos, la forma de pensar, la sociedad, todooo cambió y nos toca aceptarlo”.

“No entiendo como Rosalía es capaz de escribir el Mal Querer y ahora afirmar “gracias al maltrato se puso bella”. El maltrato mata. No romanticemos la violencia machista”, “Amo a Rosalía, pero esa línea “gracias al maltrato se puso bella” es terrible. Romantizar el maltrato como algo que te hace superarte o verte más linda es terrible. El maltrato no te hace ponerte bella, te pones linda tú cuando eres libre y feliz”, fueron algunos comentarios en redes.

You May Also Like