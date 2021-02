En medio de la polémica, África recibe atención

Además agregó que “como humanos entendemos la condición de la esposa del señor Rafael, pero no nos parece justificable que África en la condición en la que estaba no haya estado recibiendo atención médica ni medicación alguna”.

“Como Fundación de Protección Animal no podemos dejar pasar por alto que África no recibió por parte de sus dueños la debida atención médica, causando un extremo sufrimiento y agonía al animal”, resaltó la agrupación.

