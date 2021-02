En manos de Asamblea Nacional proyecto para endurecer penas en delitos contra menores

La diputada Chandler, en compañía del sociólogo Alonso Ramos, quien participó en la elaboración del informe del Legislativo, insistió ayer en el programa Radar de TVN en que una semana después que ellos presentaran la denuncia al MP, esta institución no ha tomado ninguna medida de protección en favor de las víctimas. Dijo, además, que los abusos e irregularidades vienen de varias administraciones presidenciales, porque quienes tomas decisiones en la Senniaf llegan a estos puestos por razones políticas y no técnicas.

