En la serie y en la corte, Harry y Meghan le declaran la guerra a los medios británicos | Voces Criticas – Salta

Con esta serie, los duques de Sussex plantaron una fuerte posición frente a los constantes ataques de la prensa británica: ya no van a ser solo espectadores, sino que empezarán a contestar; y no solo con demandas, sino que utilizando sus mismas armas. La metáfora bélica no es casualidad: se desató una guerra entre las partes. Sin embargo, sigue siendo una batalla desigual.

Es importante tener en cuenta que, para Harry y Meghan , los ataques de la prensa no significan solo un buen titular. Incluso, de acuerdo a lo explicado por la duquesa de Sussex en uno de los capítulos, terminó diciéndole a un entrevistador -fuera de cámaras-: “Estás haciendo que la gente quiera matarme. No es solo una historia”.

