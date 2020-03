En la noche, detenciones por incumplir el toque de queda; en el día, la calle no para ¿se desafía al coronavirus?

Desde que está en marcha el Decreto Ejecutivo 490 que ordena a los ciudadanos estar en sus casas desde las 9 p.m. a 5 a.m. se han retenido a mil 62 personas, por no acatar la norma. En otras palabras, por permanecer en las calles pese al llamado de las autoridades. Todos ellos se exponen a una multa que va desde los $50 a los $1,000, y deben de comparecer ante un juez de paz.

You May Also Like