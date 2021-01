En la nariz de Michelle Simons no hay cirugía

Por otro lado, la gente asumió que sus padres la ayudaron para que quedara trabajando en Medcom. Ella contó: “Mi papá es médico y mi mamá odontóloga. No veo cómo pudieron ayudarme a entrar a un medio con el que no tienen nada que ver”, explicó.

No, con la nariz de Michelle Simons no se metan que la ‘pelá’ no tiene nada de cirugía ahí, esa parte del cuerpo es 100% natural. Es que a muchas les gusta su nariz refinada, otras tienen sentimientos encontrados con ella, pero lo que sí es cierto es que pareciera que se hubiera hecho alguna cirugía.

