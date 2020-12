En la Defensoría se acumulan las quejas por abuso policial

Juan Carlos Araúz, presi dente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que es importante poner en contexto que la Policía como institución no puede cargar con el comportamiento fuera de cualquier protocolo de “algunas unidades”. “La población debe recuperar la confianza, y garantía de ello es [permitir] que las protestas se realicen con libertad”, mencionó. También advirtió de que “toda jefatura institucional” debe rechazar el actuar no profesional en los estamentos de seguridad, iniciando por el Presidente de la República.

