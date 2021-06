En julio empieza la era de Crispiano Adames en la Asamblea Nacional

A quienes tampoco les importa que el próximo presidente de la Asamblea no tenga visa para EU, es a la mayoría de los diputados del PRD, quienes recibieron la elección de Adames con aplausos, abrazos, llanto, besos y fotos. Después de la elección no se vio a Torres.

Adames, quien ayer lucía una camisa de color verde, venció con 24 votos a su copartidario Ricardo Torres, quien solo logró el apoyo de 11 diputados, en su mayoría del grupo que llegó en 2019 por primera vez a la Asamblea. Adames forma parte de la vieja guardia de diputados del PRD que respaldan a Benicio Robinson, el hombre que mueve los hilos en el palacio Justo Arosemena. Torres es allegado a la facción que simpatiza con el presidente Laurentino Nito Cortizo . Aunque ambos han tenido fricciones con el resto de la bancada [35 diputados], la mayoría acordó apoyar a Adames, pues dijeron que votaron con el “hígado”. Algunos, que pidieron no ser citados, recordaron la accidentada repartición de comisiones en el periodo pasado, donde Torres no apoyó a diputados de la vieja guardia, y las diferencias surgidas porque desde su posición de jefe de bancada, frenó varios proyectos de ley.

