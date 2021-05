En Italia señalan a Cristiano Ronaldo y plantean si la Juventus debe venderle

Massimo Mauro , exfutbolista juventino, tiene claro que su etapa ha pasado. “Es fundamental que se vaya. Sería una locura cuestionar el valor de los logros del jugador, pero tal y como entiendo el futuro de la Juve, ese es un proyecto basado en la contención de costes y un jugador como Ronaldo no tiene espacio . Por eso debería estar donde pueda ganar el dinero que gana, ya que no creo que esté dispuesto a recortar sus ingresos. Por su bien y el de la Juve, creo que el portugués debería cambiar de equipo”, ha señalado en ‘La Gazzetta dello Sport‘.

Pase lo que pase, esta no ha sido la temporada soñada por la Juventus, y Cristiano Ronaldo lo ha notado. No tanto por sus números, que son similares a los de la campaña pasada, sino por las sensaciones que transmite . El luso está dejándose ir en esta recta final de temporada, acusan sus detractores, y ya hay voces que incluso piden su venta, argumentando además el factor económico.

Cristiano Ronaldo no pasa sus mejores momentos en la Juventus . El delantero portugués no es suficiente para que el conjunto bianconero se mantenga en los puestos altos, y aunque la culpa está repartida entre el entrenador (todo apunta a que Andrea Pirlo no seguirá) , también aparece él en la foto de los señalados.

