En Israel buscan salvar las gacelas de la extinción

El número de gacelas de montaña en Israel se estima en cerca de 5 mil y tiende a disminuir debido a la urbanización, explican el profesor Yoram Yom Tov, del departamento de zoología de la universidad de Tel Aviv, y el Doctor Uri Roll, de la universidad Ben Gurion de Beersheva, en un estudio publicado en la revista académica Oryx, The International Journal of Conservation.

