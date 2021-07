En investigación derrame de sustancia en ríos tras daños en tubería de Minera Panamá

El alcalde del distrito de Omar Torrijos, Eulalio Yanguez, pidió expresar su preocupación, “aunque se diga, por parte de la minera, que ya se controló, me gustaría escuchar al Ministerio de Salud y a Mi Ambiente qué daños secundarios podemos tener con estos accidentes que pueden seguir dándose por la magnitud del proyecto”. La Prensa contactó al Ministerio de Salud y se indicó que estaban en averiguaciones al respecto, pero no hubo una respuesta concreta.

Según la filial de la canadiense First Quantum Minerals LTD, se detuvieron las bombas y el flujo en la tubería; se cerraron las compuertas e instalaron barreras con geomembrana y posteriormente se procedió a limpiar el material para minimizar las afectaciones. La turbiedad en la quebrada Chicheme fue alta, confirmó Minera Panamá, pero que en dos horas, el río volvió a sus parámetros normales y se descartó la muerte de especies, aunque el monitoreo continuará por los próximos días.

You May Also Like