“En Instagram solo utiliza a Aless”

“Si ves el Instagram de Dado [así es como llama a Lequio], solo utiliza a un hijo, solo Aless”, ha criticado, destacando que entiende el dolor que tanto él como Ana Obregón sufren por esta pérdida, pero eso no quita que a ella le duela lo suyo . “Mi hijo nunca me ha visto con un ojo morado, lo he protegido”.

En definitiva, la presentadora italiana ha secundado la descripción de “perro no come perro” que hizo Rocío Carrasco con la que comparaba a Alessandro Lequio con Antonio David, y también ha querido criticar a rostros como Ana Rosa Quintana , quien fue amiga suya, por traicionarla y tener a un “maltratador” colaborando en su programa.

