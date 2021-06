en formato digital y se harán en las comisarías

Espero que el @ministerioint tenga en cuenta los negocios de fotografia con el nuevo DNI 4.0 porque si no van a arruinar muchas familias. Las fotos de carnet que las hagan profecionales y no policias que us tienen otros trabajos.

El hecho de que ya no sean los ciudadanos los que lleven las fotos a las comisarías cuando vayan a hacer su DNI ha levantado algunas preocupaciones sobre si esta medida supondrá el fin de un sector ya bastante vapuleado : las tiendas de fotografía -y no digamos ya los fotomatones- han visto cómo su posición en el mercado ha ido decreciendo con la aparición de los smartphones y las plataformas de impresión de fotos. ¿Será esta su estocada final?

