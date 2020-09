En este closet estamos todos metidos

La historia, la demografía y la geografía están a nuestro favor. Cada vez la igualdad legal se extiende a mas sectores. Las nuevas generaciones ya no tienen los prejuicios de sus padres. Más del 80 porciento de las personas que viven en nuestro continente residen en países que han aceptado la paridad legal de todas las personas, independientemente de su orientación sexual. Y no por eso México, Colombia o Ecuador son menos católicos que Panamá. Y no por eso Argentina, Estados Unidos y Canadá están destinados a un caos social.

Quizás, salomónicamente, la Corte se atreva a reconocer que nuestra petición no gira en torno a una semántica, como lo es el uso de la palabra “matrimonio”, sino al principio fundamental de la igualdad ante la ley, y reconozca así que el error fue cometido por generaciones anteriores por no haber llamado casamiento a lo pactado civilmente y matrimonio a lo sellado sacramentalmente.

