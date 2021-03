En España se producen hasta 40.000 ciberataques diarios, ¿quién está en el punto de mira de los cibercriminales?

El backup se ha convertido en una herramienta esencial para proteger los datos, sin embargo, solo un 10% de las pymes realizan copias de seguridad . “En la empresa mediana española no hay conciencia de la necesidad de hacer backups”, dicen desde Datos101, y añaden que “cuando se realizan, no se hacen adecuadamente”. En su caso, las comunidades con más servicios de backup contratados son Madrid y Cataluña, seguidos de Galicia, País Vasco, Valencia, Navarra y Andalucía.

Una de esas formas de protección son los backups: “ La copia de seguridad siempre debe estar automatizada y externa a la sede ; no es una copia de seguridad una acción que hacemos de forma manual, ni aquello que guardamos en un USB o con una conexión directa. Herramientas como Dropbox o Google Drive son muy útiles para trabajar en equipo y estar sincronizados, pero no son copias de seguridad que nos protejan frente a ransomware, virus, borrados, etc”, explica Juan Llamazares, CEO de Datos101.

