“En España se consumen ahora menos de tres millones de huevos al día”

Por otra parte, sobre las bajas o posibles ayudas de las empresas a los trabajadores cuyos hijos tengan que pasar cuarentena porque hayan estado en clase en contacto con otro menor que haya dado positivo por coronavirus, Garamendi ha dejado claro que “esto no es un accidente de trabajo” y ha dicho que tener cuidado con regular cosas que luego “van contra el día” de las empresas. “No puede ser que la empresa pague un coste que no le corresponde. Sería un coste más a añadir”, ha sentenciado.

En este sentido, el presidente de los empresarios ha explicado que el sector del turismo, por ejemplo, no solo son hoteles, compañías aéreas o agencias de viajes . “La crisis afecta también a las fábricas de pirotecnia porque no ha habido fuegos artificiales este verano, a las empresas que se dedican al mantenimiento del aire acondicionado en los hoteles o, por ejemplo, tampoco hablamos que ahora en España se consumen menos de tres millones de huevos al día porque no vienen a visitarnos 85 millones de personas”, ha manifestado

