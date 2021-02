“En España parece que hay más gilipollas de los que realmente hay, lo que pasa es que hacen mucho ruido”

“La gente que hace el bien, que van como hormiguitas sumando no hacen ruido, no captan portadas”, afirma el actor que reconoce que la situación actual de la cultura le genera cierta sensación de “impotencia y frustración” . Y es que con las cifras en la mano, recuerda, se demuestra que “el cine, el teatro, el circo, los museos… son lugares muy, muy seguros porque hay un control acojonante”.

Para Rovira esa gente que carga contra todo y contra todos, que vive con el cuchillo entre los dientes esperando el momento para descargar su odio, no son más que “personas con carencias afectivas y emocionales” que solo buscan “llamar la atención” . “Si pudiéramos tener un cara a cara y tomar un café con cada uno de ellos, seguro que no son tan haters. Se hacen fuertes cuando tienen un escudo como una red social, una pantalla o incluso un coche “, sostiene el actor que asegura que, en su afán por “soltar toda la mierda que tienen y que le hagan un poco de caso”, esos heraldos del odio hacen mucho más ruido que “la buena gente”.

“ El mensaje, que estaba escrito antes de la pandemia, ahora tiene muchísimo más sentido . Tiene plena vigencia. El 95 por ciento es el mismo espectáculo que yo contaba antes de que estallase ‘la Tercera Guerra Mundial'”, afirma con ironía Rovira que también se empeñó en hacer “un homenaje a la gente que está luchando no solo contra pandemia sino también contra el cáncer” incluyendo en el show la canción ‘Eso que tú me das’, el último tema del fallecido Pau Donés y que, reconoce, “ha marcado el último año” de su vida.

