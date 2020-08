En época del COVID-19, la continuidad es crucial en la NFL

“Definitivamente eso ayuda mucho para evitar la ansiedad ahora que uno no puede acudir y reunirse con los jugadores excepto por Zoom”, declaró Shanahan, en referencia al programa entre campañas que se realizó en su mayoría a través de los monitores. “Hemos incorporado a algunos elementos experimentados y un par de nuevos entrenadores, pero las bases de nuestro equipo —y especialmente de nuestra defensa y nuestro coordinador defensivo— no han cambiado. Pienso que eso es de mucha ayuda, en especial si se considera en dónde nos quedamos”.

You May Also Like