“En enfermería, se trabaja más de lo que se cobra”

“La carrera de enfermería en España está muy bien vista a nivel mundial en cuanto a su organización y planes educativos que brinda . Es una carrera de cuatro años con una muy buena formación, no solo por el contenido teórico sino por el contenido práctico”, cuenta Jorge Martín tras su paso como estudiante en la Universidad de Salamanca. Pero resalta que “luego las condiciones con las que sales a trabajar no es aquello que te habías imaginado” .

