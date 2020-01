En enero serán los alegatos finales de juicio de Fujimori

JUSTICIA. El tribunal que procesa al ex presidente peruano Alberto Fujimori comenzará en enero a escuchar los alegatos finales para alistar su sentencia en el juicio más importante de la historia judicial de este país. Fujimori, de 70 años, enfrenta una posible condena a 30 años de prisión al estar acusado de violaciones a los derechos humanos durante su gobierno entre 1990 y 2000. En la última audiencia judicial del año por el caso de Fujimori, el presidente de sala del tribunal, el juez César San Martín, hizo un recuento del período de presentación de pruebas de ambas partes en el juicio contra el ex mandatario. “Damos por clausurada la fase probatoria de este juicio, lo que viene a continuación es la fase de alegatos finales”, dijo San Martín.

