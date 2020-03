En el sur de África, hombres y animales en situación desesperada por el cambio climático

“Si esto continúa así, no hay futuro aquí”, predice el granjero con los ojos en lágrimas. “A este ritmo, puedo aguantar hasta marzo. Después de eso, no lo sé”.

“Nunca he visto eso. Simplemente no llueve”, asegura Johan Steenkamp, un criador de 52 años al frente de una granja de 6.000 hectáreas.

En cambio, Imelda Hicoombolwa, una agricultora de 49 años, no tiene que preocuparse por estar o no en la lista.

Madre soltera de un niño, no es considerada una prioridad, y sin embargo ha estado comiendo apenas una comida diaria durante meses, ya que no le han pagado desde septiembre.

Esta mujer de 33 años observa desde su clase la distribución de alimentos y no logra reprimir pensamientos sombríos. No forma parte de los 862 beneficiarios.

You May Also Like