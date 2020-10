“En el próximo mes y medio descubriré si puedo volver a competir”

“ El Barça ha apostado muy fuerte para tener un equipo campeón, primero con la incorporación de Niko, el fichaje más importante en la historia de la Euroliga , y después con un entrenador como Saras. Pero no solo eso, también apostando por jugadores Álex (Abrines) y americanos muy asentados en la Euroliga como Davies o Higgins. Pero todo tiene su proceso y ser campeón no pasa de la noche al día”, sentencia.

“No sé si han venido de la misma fuente o han creado el mismo ruido con igual veracidad en ambos casos. Pero si al final las cosas no salen del jugador ni del club, solo son rumores , y me sorprende el impacto y el recorrido que han tenido esas noticias sin haber sido contrastadas en ningún momento”, responde el 6 veces All-Star, que califica ambas informaciones de “‘fake news'” (noticias falsas).

La paternidad parece que no ha cambiado mucho la vida de Pau : “Lo llevamos muy bien, la niña se porta bien, duerme bien, come bien… Y nos coge en un momento de la vida que estamos mucho más en casa que antes, y lo estamos disfrutando”.

You May Also Like