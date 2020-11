En el país se registran unas 1,400 muertes por cáncer de próstata cada año, según especialista

Dijo que al principio no da ningún síntoma y cuando lo empieza a presentar puede ser muy tarde, “por lo que recomendamos que toda persona que tiene antecedente de algún familiar que haya padecido cáncer de próstata empiece su chequeo a los 40 años, si no tiene ningún familiar puede empezar a los 45 y 50 años”.

Dijo que da pena que un joven llegue a los 25 años o 30 años y se case y haya tenido una enfermedad que pudo haberse diagnosticado y resuelto a los 14 años, pero al no haber sido evaluado por el especialista no se le detectó.

“Siempre he dicho que así como las niñas van al ginecólogo cuando tienen su primera menstruación e inician los chequeos médicos, el varón debe hacerlo también porque hay enfermedades en esas edades que pueden al final provocar problemas serios no sólo prostáticos en la tercera y cuarta década de su vida, sino también de fertilidad”, señala.

