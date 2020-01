EN EL LÍMITE | La Prensa Panamá

Sus manos y brazos son fuertes como una roca. Los necesita así para poder vencer el caballo con arzones y realizar un doble mortal, con esto impresiona al jurado, que en las últimas competencias lo ha premiado con el oro.

Kevin Espinosa tiene 19 años de edad y 15 de ellos se los ha dedicado a la gimnasia, un deporte dominado por el sexo femenino y en el que se ha convertido en una referencia nacional.

En el pasado campeonato nacional, realizado en la Arena Roberto Durán, fue la sensación. Pocos varones se ven con tanta técnica que lo llevaron a conquistar medallas de oro en suelo, caballo con arzones, anillas, salto de caballo, barras paralelas y all around.

Espinosa conforma la selección de gimnasia que asistirá a finales de noviembre al Campeonato Centroamericano que se desarrollará en Guatemala, y en el que varias veces ha destacado.

El pequeño gigante de la gimnasia mide 5.3 pies y pesa aproximadamente 120 libras, un tamaño y peso ideales para esta competencia olímpica, que este año tuvo por primera vez un representante panameño, Isabella Amado, en los Juegos de Río de Janeiro, Brasil.

Su sede principal, el gimnasio Miguel A. Rivas, no le permite crecer en este duro deporte, en que además se requiere de fuerza, habilidad y un toque de gracia.

“Necesitamos un gimnasio, ya que este deporte es de alto riesgo y requiere una instalación con nuevos aparatos para no salir lesionado”, agregó el gimnasta panameño, que ha pensado en retirarse de la actividad para no descuidar sus estudios.

Espinosa entró este año a la carrera de arquitectura en la Universidad de Panamá. “Si tengo que decidir por deporte o estudio, ya tengo la respuesta”, sentenció.

Su rutina

La rutina del campeón centroamericano se intensifica en el piso, donde se roba los aplausos con los giros y dobles mortales al frente con el cuerpo totalmente extendido, giros atrás y al frente que realiza, sin música, ya que los hombres no la utilizan en sus presentaciones.

¿Qué pasó con los triples?, Sonríe y contesta que es un elemento legendario que ha intentado.

Luego viene el caballo con arzones, “ese es el más difícil para los hombres, se requiere de mucha fuerza en los brazos y flexibilidad de hombros”.

El ejercicio se ve fácil, pero no lo es, solo intentar subirse cuesta, es casi un potro indomable, que tan pronto el gimnasta lo domina, puede balancearse sobre el aparato con una o las dos manos, abriendo de paso sus dos piernas en forma de tijera, una de las tantas formas de ganarse los puntos.

El siguiente paso es su rutina en las anillas, que también necesita de mucha fuerza en los brazos, hombros y pecho. Cada ejercicio para que sea puntuado el atleta debe permanecer estático al menos dos segundos.

Desde abajo el ejercicio se ve simple. Un hombre agarrado de dos anillas que están unidas a cuerdas a 2.75 metros del suelo, separadas por 50 centímetros. Sin embargo, el solo sostener el peso del cuerpo necesita de un gran esfuerzo, qué decir de los que hacen una cruz invertida.

En el potro o salto de caballo el gimnasta corre a lo largo de una pista, que usualmente debiera estar acolchada; luego realiza un impulso que lo lleva al trampolín y salta hacia la parte superior del caballo con sus manos para ejecutar varios giros y vueltas en el aire. Sobre barras paralelas y las fijas también aportó sus explicaciones.

En conclusión, los seis aparatos necesitan de agilidad, destreza, concentración mental y fuerza.

más varones

Para Espinosa es el deporte más completo que existe y en los últimos años ha visto el aumento de varones en esta disciplina, que ha sido dominada por el sexo femenino en Panamá.

“Yo le pido a otros hombres que se acerquen y le den esa oportunidad a este deporte”, agregó.

“Esta ha sido una buena temporada”, comentó Espinosa sobre la llegada de más varones a los torneos nacionales y a los clubes. “Esperemos que no se salgan, eso sucede con la mayoría”.

olimpiadas

Sobre su futuro, comentó que le gustaría asistir a unos Juegos Olímpicos; sin embargo, pidió más apoyo para conseguirlo, porque no tiene pensado descuidar sus estudios.

Actualmente recibe 200 dólares como estímulo de parte del Instituto Panameño de Deportes.

¿Por qué no recibes más apoyo o una beca? El atleta guarda silencio y solo responde ¡qué le puedo decir, no tengo ni un entrenador! “Simplemente no me han dado la oportunidad, solo promesas para ir a entrenar a otro país y poder elevar mi nivel”, agregó.

Considerado el número uno en la categoría masculina de Panamá, destacó que sí vienen entrenadores, pero no son permanentes para elevar “nuestro nivel”.

“Yo doy resultados con los medios que tengo, ya no puedo dar más si no tengo los implementos necesarios”, destacó. “Nuestros gimnasios están bien para competencia, pero no para entrenamientos”, añadió Espinosa, que ya se siente “estancado o limitado” en Panamá.

su carrera

Sus pininos los hizo a los cuatro años de edad y desde 2009 representa a Panamá en competencias internacionales, la primera de ellas, los Juegos Codicader de Guatemala, donde logró dos medallas de plata.

Desde ese evento su carrera ha venido en ascenso, hasta llegar a los Juegos Panamericanos de Toronto (Canadá) 2015, donde terminó en la posición 28.

Además, fue al Campeonato Suramericano de Gimnasia, en el que sumó tres medallas de bronce (arzones, salto y barras paralelas) y cuarto lugar en el all around.

El estudiante de la Universidad de Panamá participó en 2014 en el Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística (juvenil), donde clasificó a los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se realizaron en Nanjing, China. Terminó en el all around en la posición N°37 en el mundo (categoría juvenil).