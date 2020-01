En el frente de batalla

Mendes dijo en una entrevista a la revista Variety que si bien la película es una ficción ambientada en la Primera Guerra Mundial, está basada en las anécdotas de su abuelo sobre cómo era la guerra de ese entonces y las penurias por las que pasaban los soldados de esa época junto con sus familias, que no sabían si sus seres queridos regresarían vivos a casa. “Yo tenía una historia basada en un fragmento de lo que me contó mi abuelo, quien peleó en la Primera Guerra Mundial. Es la historia de un mensajero que tiene un recado importante que transmitir”, comentó.

You May Also Like