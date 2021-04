En el Fluminense se rinden ante el talento de Juan Cazares, quien evitó la derrota frente a River Plate en la Copa Libertadores | Fútbol | Deportes

Ante los pedidos de los aficionados del Flu para que el ecuatoriano sea titular, el entrenador Marcão, tras el empate contra River, indicó: “Dependerá de lo que el jugador esté realizando técnica y tácticamente. He trabajado con Cazares en el pasado, sé cómo usarlo y su potencial. Tengo un grupo grande. Me gustaría tener a todos disponibles en el día”.

