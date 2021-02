En el Día Internacional del Condón, el Minsa los regala en Capira

Esta campaña que se realizó en el marco del día internacional del preservativo el cual se conmemora mañana 13 de febrero, y que busca la concientización de la población para evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazos no deseados , así lo indicó la Dra. Ana Helena Mata jefa del departamento de Conducta Humana y Salud del Minsa.

