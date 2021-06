En el Día del Padre

Son muchos los significados sobre la palabra “padre”. Los hay muy filosóficos y los hay muy simples. Y todos salen a relucir el tercer domingo de junio, cuando se conmemora el Día del Padre, cuyo origen se remonta a comienzos del siglo XX, cuando Sonora Smart Dodd, la hija de un veterano de la guerra civil estadounidense, quiso homenajear a su padre por haber criado él solo a sus seis hijos con amor y dedicación, tras el fallecimiento de su esposa durante su sexto parto. Y son miles de ejemplos como este que abundan en el mundo, porque hay hombres que tienen muy centrada su responsabilidad para con sus hijos. Pero ser padre va más allá. Significa tener la valentía para aceptar lo que los hijos decidan hacer en su vida, a pesar de que sus sueños no coincidan con los suyos. Soltarlos y dejar que construyan su propia historia, a pesar de sus equivocaciones, pero estar siempre allí para cuando ese hijo o hija necesite de una mano, eso es ser padre. En este Día del Padre, a todos esos hombres panameños, abnegados, que trabajan por sus hijos no para darle todo, sino para instruirles y capacitarlos para enfrentar la vida, que tengan un feliz día. Un buen padre, multiplicará en el tiempo muchos buenos padres. ¡Así de simple!

