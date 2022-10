En el Día del Estudiante

Estamos por celebrar las fiestas patrias y el Día del Estudiante antecede estas conmemoraciones. Lo triste es que este año está salpicado de eventos contrarios a la majestad de la patria y sí un culto a la corrupción y al juegavivo. El Día del Estudiante tiene su génesis cuando el profesor Felipe Juan Escobar, en 1943, se negó a saludar al presidente Ricardo de la Guardia, cuyo efecto inmediato fue la destitución del docente. Pero la rebeldía del profesor Escobar motivó que el estudiantado se organizara en la poderosa Federación de Estudiante de Panamá, que luchó activamente contra acciones arbitrarias de la época y en pro de la nación panameña. Por las acciones heroicas de los estudiantes, la Asamblea Nacional aprobó el Día del Estudiante, mediante la Ley No. 1 del 22 de octubre de 1948. Hoy, empero, los estudiantes no tienen esa garra de sus antecesores y por cualquier motivo minúsculo cierran las calles, causando grandes problemas de circulación y afectando la economía del país. Si a esto se añade que ahora no importa cuánto se esfuerce un muchacho para ser recompensado con una ayuda económica o una beca, denota que el país vive una gran crisis moral y social. Urge que el estudiantado se levante y abandone la miasma en que se ha sumido y que vuelva a poner en alto el gran valor de la juventud y a celebrar con orgullo el Día del Estudiante. ¡Así de simple!

