En el Cartagena ven el regreso de Carrasquilla como el gran refuerzo de invierno

Todo esto si no fijamos únicamente en los números. Pero tampoco se puede obviar la diferencia mostrada por el Cartagena en su juego cuando está o no en el campo, así como los innumerables destellos de calidad que dejaba sobre el terreno de juego y que hicieron al club realizar el desembolso económico para hacer oficial su traspaso a la entidad albinegra. Es por ello que, a pesar de los muchos jugadores que puedan llegar en las próximas semanas, uno de los refuerzos más esperados por el club y por los aficionados es la de Carrasquilla.

You May Also Like