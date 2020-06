“En el alquiler turístico Canarias y Baleares son las más perjudicadas y la España vaciada la que se beneficiará”

Con esto ha habido mucha demagogia sobre todo por parte de partidos políticos populistas. En Madrid las 11.000 viviendas representan menos del 1% total, en concreto 0,79%. En Barcelona, el peso en el conjunto es del 2%. El porcentaje de las viviendas vacías es del 16%, hay 85.000 viviendas vacías. La clave es preguntarse por qué están vacías, y lo están porque hay muchos propietarios que no quieren arriesgarse a que haya malos inquilinos que no les paguen.

Ha habido un 6% a nivel del conjunto de España, pero se dispara a un 40% en la ciudad de Barcelona y a un 25% en Madrid. En Barcelona hay 9.800 pisos turísticos y en Madrid hay 11.200. No obstante, ese traslado de oferta no está yendo al alquiler residencial normal sino principalmente a un modelo de arrendamiento de temporada que te permite arrendar por meses y que se basa en el artículo 3.2 de la ley de arrendamientos urbanos. Por ejemplo, un funcionario que se ha desplazado a otra ciudad de forma temporal, un profesor que se ha traslado a otro instituto, directivo…

Y a nivel fiscal también ha habido errores. Es desolador saber que a partir del mes del 1 de mayo teníamos que pagar el 40% de la Seguridad Social y el 55% a partir del 1 de junio cuando se nos permitió la reapertura, pero estaba prohibida la movilidad entre provincias y por tanto no podían venir ni turistas nacionales ni extranjeros. Por otro lado, se nos dijo que se está estudiado un ERTE especial para el sector turístico, pero la realidad es que no se ha concretado en nada.

