En el acto del 4 de julio, Trump alabó la labor de los “héroes estadounidenses” y remarcó que “China debe rendir cuentas” por la pandemia

“Ahora estamos en proceso de derrotar a la izquierda radical, los marxistas, los anarquistas, los agitadores, los saqueadores y a la agente, que en muchas instancias no sabe en absoluto lo que está haciendo” , dijo el mandatario en un discurso en el acto “Salute to America” (Saludo a EEUU) por la festividad.

