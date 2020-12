En efímera sesión, Concejo avala presupuesto a Fábrega

Luis Pinedo, quien participó en una consulta para un mercado periférico, casa comunal y aceras en Chilibre, manifestó que las consultas son superficiales. En su caso, dijo que habían 25 personas decidiendo por un corregimiento donde residen más de 50 mil. “Aunque la normativa no establece un número, 25 personas no pueden decidir por miles. Es aquí donde hay que apelar al buen sentido del gobernante”, puntualizó el activista sobre las consultas.

