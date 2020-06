En directo el ‘Global Goal’, la cita musical en la que participa Pedro Sánchez tras la llamada de Miley Cyrus

El concierto solidario online organizado por la campaña ‘Global Goal: Unite for our Future’ tendrá lugar este sábado a las 20.00 horas. Se trata de un evento que se podrá seguir por redes sociales con el objetivo de recaudar fondos frente a la Covid-19 y en el que participará mediante un vídeo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a otros líderes políticos y de la sociedad civil.

