En defensa de Tik Tok

Habrá sido un año ya cuando mi hermana, entonces con diecisiete años recién cumplidos, entró corriendo a mi cuarto, como si estuviese siendo perseguida por algo, y con el teléfono en la mano, “Magdalena, mi video en Tik Tok lo han visto 45,000 veces.” En aquel momento, compartí en su felicidad efímera, sin ninguna sospecha que en los meses que seguirían, Tik Tok habría de convertirse en una de las redes sociales más importantes. Una combinación de medidas de cuarentena por la pandemia y la soledad resultaron en que muchos jóvenes como yo recurriremos al app como compañía y algo qué hacer durante meses en casa. Así como los usuarios de Tik Tok crecieron, las críticas y confusión sobre la aplicación crecieron. Por un lado, muchas personas de otras generaciones no entienden el afán de la juventud de estar conectados a través del app, mientras que muchas otras perciben Tik Tok como una aplicación de naturaleza superficial, llena de bailes y modas poco prácticas. Aunque no discuto que pasar muchas horas al frente del teléfono puede ser perjudicial, y que las redes sociales por naturaleza pueden ser muy superficiales, vengo a proponer que Tik Tok ha traído también muchas cosas positivas para mi generación.

