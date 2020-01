En debut, Haaland marca triplete y ayuda a ganar a Dortmund

Los hinchas del Union hicieron una marcha fúnebre y erigieron un altar antes del encuentro, mostrando cruces y un letrero que decía: “El fútbol está muriendo en Leipzig”. Los aficionados no ocuparon sus asientos antes de que arrancara el encuentro y se mantuvieron en silencio durante los primeros 15 minutos en protesta contra el equipo local, que no ha gozado de popularidad desde su creación en 2009 a través del fabricante de bebidas energéticas Red Bull.

