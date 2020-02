En Chiriquí ponen 368 boletas en las primeras horas de carnaval y decomisan 18 autos

En tanto, la mayor parte de los casos de conducir sin licencia y en algunos casos vencidas, se han registrado en el sector selectivo (taxi). El mayor García, subrayó que en los casos donde se encuentre a un conductor con aliento alcohólico no se le va a permitir conducir y tendrá que localizar a un conductor y de no ubicar a la persona el auto será trasladado en grúa. Agregó que los operativos se dan en áreas de carnaval y a lo largo de la vía interamericana, playas, balnearios y zonas de interés turístico.

You May Also Like