¿En busca del rodillo de jade? Hoy es el día para adquirirlo por menos de nueve euros

Aunque existe un inmenso catálogo de gadgets entre los que elegir, hay uno que, desde que saltase a la fama de la mano de las redes sociales y los beauty addicts, no ha parado de ganar adeptos. El rodillo de jade es un must de los tratamientos de belleza indoor: fácil de usar, con resultados a medio plazo y, lo que es mejor, asequible. Y es que, si bien es cierto que hay modelos que no son para todos los bolsillos, hay otros muchos con una gran relación calidad precio . Sirva de ejemplo este de Emocci que, además de tenerla, durante las próximas horas está rebajado un 29% y puede ser tuyo por menos de nueve euros.

Para presumir no hay que sufrir, pero sí que esforzarse a diario. Establecer una rutina en la que mañana y noche, mínimo, le prestemos atención a la base de nuestra belleza, el cutis, es el verdadero secreto para lucir saludables y joviales. Unos minutos de exigencia personal que, sin embargo, tienen grandes beneficios para la mente (nos ayuda a centrarnos, durante unos minutos, en nuestro cuidado) y también para el cuerpo, pues lo cuidamos, exfoliamos y nutrimos como se merece por los muchos servicios prestados. Claro que, la falta de tiempo, no siempre nos permite dedicarnos tanto tiempo como nos gustaría y, por ello, cada vez son más los que confían en herramientas beauty con las que acelerar los procesos al tiempo que potencian su acción.

You May Also Like